Rayo impacta a cinco jóvenes que se refugiaban de la lluvia

Un rayo impactó a cinco personas que se encontraban resguardándose de una fuerte lluvia en la comunidad de El Tecuan, en la región de El Durazno, en el municipio de Tamazula, Durango.

El reporte del personal médico es que uno de ellos se encuentra con diagnóstico reservado y los cuatro restantes presentan quemaduras y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Tras el reporte donde se alertaba que varias personas habían sufrido quemaduras y estaban con diferentes golpes a consecuencia de que les había caído un rayo en un tejaban donde estaban protegiéndose de la intensa precipitación corporaciones de auxilio y de seguridad acudieron al lugar.

Fueron elementos de la Policía Estatal quienes atendieron el reporte donde observaron a cinco varones lesionados por la descarga eléctrica, siendo apoyados por personal de la Dirección de Salud para estabilizarlos y posteriormente a bordo de las unidades de la Policía Estatal fueron trasladados de inmediato al Hospital Integral de El Durazno.

Los lesionados son; Jesús “F” de 27 años de edad, Luis Antonio “M” de 24 años, Alejandro “Q” de 24 años, Heriberto “O” de 30 años y Alberto “G” de 26 años de edad, todos habitantes de la misma comunidad de El Tecuan.

¿Cómo protegerte de los rayos en una tormenta eléctrica?

Por Eridani Salazar

Durante la temporada de lluvias en México, las tormentas eléctricas se presentan con mayor frecuencia y pueden representar un grave riesgo para la población, advirtió el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Cada año se registran cientos de descargas eléctricas en distintas regiones del país, algunas con consecuencias fatales.

Consejos esenciales para protegerte de los rayos

De acuerdo con el Cenapred y especialistas en prevención de desastres, estos son los principales puntos que toda persona debe seguir durante una tormenta eléctrica:

Busca refugio inmediato: Si escuchas truenos, entra a una estructura cerrada como una casa, edificio o vehículo con ventanas cerradas. No permanezcas en espacios abiertos.

Evita árboles, postes y estructuras altas: No te refugies bajo árboles, postes de luz ni estructuras metálicas; pueden atraer los rayos.

Aléjate de objetos metálicos: Evita tocar bicicletas, vallas, paraguas metálicos o herramientas. El metal conduce electricidad y puede ponerte en peligro.

Desconecta aparatos electrónicos: Desconecta televisores, módems, computadoras y otros equipos. Un rayo puede ingresar por la red eléctrica y dañar aparatos o provocar incendios.

No uses el celular mientras carga: Si el teléfono está enchufado, no lo uses. Usa altavoz o desconéctalo para hacer llamadas con seguridad.

No te bañes ni laves durante la tormenta: El agua y las tuberías conducen electricidad. Evita el uso de regaderas, lavabos o grifos mientras haya truenos.