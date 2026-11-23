Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, anunció que ya están listos para recibir a la mariposa Monarca y por ende aperturaron los santuarios para la temporada 2026-2027.

Desde el santuario El Rosario —ubicado en el municipio de Ocampo, Michoacán—, Ramírez Bedolla informó que prevén la llegada de 800 mil visitantes a lo largo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, cuya reserva ha sido reconocida como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco y compartido con el Estado de México.

Además, el gobernador de Michoacán invitó a la reflexión sobre el viaje migratorio que realizan estos lepidópteros.

Gracias al trabajo de reforestación y vigilancia de los ejidos y comunidades locales, se proyectó una mayor presencia de colonias respecto al ciclo anterior, respaldo avalado por organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Por otro lado, Ramírez Bedolla enfatizó que la especie corre mayor peligro debido al uso intensivo de herbicidas y pesticidas en zonas agrícolas de algodoncillo —planta vital para la alimentación y reproducción de la mariposa—. Esto principalmente en Norteamérica, fuera de las fronteras mexicanas.

Acciones como la reconversión de 500 hectáreas a plantaciones forestales mediante los viveros estatales han permitido un refugio invernal seguro para ellas. Destacó la sinergia entre comuneros y los tres niveles de gobierno para llevar a cabo dicha acción.

Mariposa Monarca, Michoacán Especial

¿En qué lugares se puede ver a la mariposa Monarca?

Los principales accesos en Michoacán que ya operan de manera formal con permisos vigentes son: El Rosario, Sierra Chincua, Senguio, Ejido Cerro Prieto, Los Remedios y El Asoleadero; mientras que en el Estado de México se encuentra La Mesa.

¿Cuáles son las reglas a seguir?

Las autoridades exhortan tanto a los viajeros nacionales como extranjeros a disfrutar del avistamiento bajo estricto respeto a las reglas del bosque, las cuales son: