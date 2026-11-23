La Fiscalía General del Estado de Veracruz anunció la vinculación a proceso de Lucy Naydelyn “N” y Benigno “N”, pareja que descuidó a una menor de edad que murió intoxicada dentro de un auto en un motel ubicado en la colonia La Rueda en el municipio de Poza Rica.

Esta orden fue obtenida a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, de acuerdo a ABC Noticias.

La pareja permanecerá en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo en agravio de la niña, quien era hija de la mujer.

Los datos recabados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz indican que el pasado 14 de noviembre, Naydelyn “N”, su hija de dos años y un hombre llamado Benigno “N”, se trasladaron en un vehículo a un motel en Poza Rica.

El auto ingresó al garaje del establecimiento, sin embargo, las tres personas se quedaron dentro del coche con el motor encendido.

En cierto momento, la pareja durmió, y la niña que se encontraba en la parte trasera del auto falleció luego de que, presuntamente, inhalara monóxido de carbono.

Los adultos también resultaron afectados y tuvieron que recibir atención médica, logrando sobrevivir.

Cuando las autoridades acudieron al lugar para hacerse cargo de la situación, priorizaron la salud de las personas intoxicadas, pero de igual forma procedieron en contra de la mujer y el hombre, quienes fueron detenidos para que eventualmente respondieran sobre lo que había acontecido ese día en el motel.

Luego de su arresto y de conocer los detalles que rodeaban a la muerte de la pequeña, la Fiscalía General de Veracruz solicitó y posteriormente obtuvo la vinculación a proceso de los dos adultos, quienes seguirán bajo investigación por el deceso de la niña.

“La Fiscalía General del Estado continuará con las acciones ministeriales correspondientes para procurar justicia en favor de la víctima y garantizar que los hechos sean esclarecidos conforme a derecho”, se lee en el comunicado.