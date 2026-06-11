Liberan a Don Juan, comerciante que abatió a asaltantes en enfrentamiento donde murió su hijo

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dejó en libertad este jueves a Juan Tejada, comerciante de 70 años que fue detenido después de abatir a dos presuntos asaltantes durante un enfrentamiento armado ocurrido en su tienda de abarrotes en Monterrey, donde además murió su hijo.

El caso generó amplio impacto en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre la legítima defensa, la inseguridad en negocios familiares y los límites legales en situaciones de violencia extrema.

Qué ocurrió en el negocio Abarrotes Tejada

Los hechos ocurrieron en el establecimiento Abarrotes Tejada, ubicado en la colonia CROC, en Monterrey, cuando dos hombres ingresaron presuntamente con la intención de cometer un asalto.

De acuerdo con los reportes preliminares, los agresores amagaron a José Tejada, hijo del comerciante, de 32 años de edad. En medio del altercado, Juan Tejada tomó un arma de fuego y enfrentó a los presuntos delincuentes.

Durante el intercambio de disparos, los dos hombres murieron en el lugar, mientras que el hijo del comerciante perdió la vida presuntamente tras recibir un disparo realizado por los atacantes.

Los fallecidos fueron identificados como Brayan Federico y Daniel Carmona.

Fiscalía de Nuevo León libera al comerciante

Tras los hechos, Juan Tejada fue detenido por autoridades ministeriales mientras se realizaban las investigaciones correspondientes sobre el uso del arma y las circunstancias del enfrentamiento.

Sin embargo, este jueves, horas antes de que venciera el plazo legal para resolver su situación jurídica, la Fiscalía confirmó su liberación.

“Al vencimiento del término jurídico correspondiente para determinar situación jurídica, el agente del Ministerio Público Investigador especializado en Homicidios resuelve dejar en libertad al detenido Juan”, informó la dependencia estatal mediante un comunicado.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si la investigación continuará abierta ni si el caso podría ser analizado bajo criterios relacionados con legítima defensa.

Debate sobre inseguridad y defensa propia

La historia provocó una fuerte reacción pública debido a que el comerciante perdió a su hijo durante el ataque y posteriormente fue detenido por las autoridades.

En redes sociales, usuarios expresaron solidaridad hacia la familia Tejada y cuestionaron las condiciones de inseguridad que enfrentan pequeños comerciantes y negocios familiares en distintas ciudades del país.

Especialistas en derecho penal señalan que, en México, la legítima defensa puede ser reconocida cuando una persona repele una agresión real e inminente utilizando medios racionales para proteger su vida o la de terceros. Sin embargo, cada caso debe analizarse conforme a las circunstancias específicas y a las pruebas recabadas por las autoridades ministeriales.

Violencia contra comercios y percepción de inseguridad

El ataque registrado en Monterrey ocurre en un contexto donde comerciantes y trabajadores de pequeños negocios reportan creciente preocupación por robos con violencia y asaltos armados.

Cámaras empresariales y organismos ciudadanos han advertido que los delitos cometidos contra comercios de barrio generan impactos que van más allá de las pérdidas económicas, al afectar la percepción de seguridad y la vida cotidiana de comunidades enteras.

El caso de Abarrotes Tejada también refleja cómo hechos de violencia local pueden adquirir dimensión nacional a través de redes sociales y plataformas digitales, especialmente cuando involucran temas sensibles como defensa propia, víctimas civiles y actuación de las autoridades.