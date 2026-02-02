Cae taxista que asaltaba a pasajeros; además, transportaba cristal y mariguana

En un operativo que resalta la eficacia de la inteligencia digital, elementos de la Policía de Guadalupe, Nuevo León, lograron la detención de Luis Miguel “N”, de 41 años, un chofer de taxi señalado por sembrar el miedo entre los usuarios del transporte público.

La captura fue posible gracias a un seguimiento coordinado entre las cámaras del C-4 y una unidad de drones, que no perdieron de vista al sospechoso hasta su intercepción.

El detenido operaba un vehículo Nissan V-Derive que ya estaba en la mira de las autoridades.

Según los reportes de inteligencia:

Asaltos recurrentes: El taxi está vinculado a diversos robos a pasajeros, siendo el más reciente el reportado el 29 de enero, en la colonia 20 de noviembre.

Evasión de justicia: El conductor intentaba burlar los lectores de placas cubriendo parcialmente la matrícula, técnica que resultó inútil ante el rastreo por video.

Cerca estratégica: Con información en tiempo real, las patrullas operativas realizaron un "cerco" en la colonia Paseo de Guadalupe, logrando detenerlo en el cruce de Avenida del Bosque y Alora.

Ligado a delitos contra la salud

Al momento de la revisión, la policía no solo confirmó las sospechas de robo, sino que detectó presuntos delitos contra la salud. A Luis Miguel “N” se le aseguraron:

*21 dosis de una sustancia con características del cristal.

*15 dosis de marihuana.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación por narcomenudeo y los robos con violencia reportados por sus víctimas. Con esta captura, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe reafirma que la vigilancia aérea se ha convertido en el ojo implacable de la zona metropolitana.

Muere tras salir proyectada de motocicleta

En días pasados, también en Nuevo León, una joven perdió la vida la madrugada de este domingo al salir proyectada de una motocicleta en la que viajaba como acompañante, luego de que el vehículo se impactara contra un señalamiento vial en el sur de Monterrey. En el mismo percance, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El fatal accidente fue reportado alrededor de la 1:46 horas del domingo, en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, una zona de alto flujo vehicular incluso durante la noche.

De acuerdo con los primeros informes, la motocicleta en la que viajaban dos personas se impactó contra un señalamiento de nomenclatura urbana, lo que provocó que la mujer saliera despedida varios metros.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias.

Al arribar, confirmaron el percance y procedieron a la evaluación de la escena, localizando a una mujer tendida sobre la carpeta asfáltica, quien ya no presentaba signos vitales pese a los intentos de valoración realizados por personal paramédico.

La víctima fue identificada como Juliana, de 23 años de edad, quien vestía pantalón negro, chamarra negra y guantes para motocicleta del mismo color.

Debido a la gravedad del impacto, la joven falleció prácticamente en el lugar, sin que fuera posible brindarle atención médica de urgencia.

El conductor de la motocicleta, pareja de la ahora fallecida, resultó con diversas lesiones y fue atendido en el sitio por socorristas, quienes posteriormente lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hasta el momento no ha sido oficialmente identificado por las autoridades.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue acordonada por elementos de Movilidad Monterrey, quienes se encargaron de resguardar el área para evitar nuevos accidentes y facilitar las labores de las autoridades correspondientes.

El tránsito en el cruce se vio parcialmente afectado durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias.

Personal de servicios periciales acudió para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer las causas del accidente.

La motocicleta involucrada fue retirada posteriormente del lugar, una vez concluidos los trabajos de investigación inicial.

No se ha informado aún si el exceso de velocidad o alguna otra condición influyó en el choque.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

jcp