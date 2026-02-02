Lotería Nacional realiza sorteo en Dolores Hidalgo en homenaje a José Alfredo Jiménez

La Lotería Nacional realizó su primer sorteo en territorio de este 2026 desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, para rendir homenaje al cantautor José Alfredo Jiménez con motivo del Centenario de su Natalicio, en el marco del Sorteo Superior No. 2870.

El evento fue encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, junto con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, ante cientos de asistentes reunidos en la plaza principal del municipio.

Durante su intervención, Olivia Salomón destacó que, a cien años de su nacimiento, las canciones de José Alfredo Jiménez siguen formando parte de la identidad y el sentir del pueblo mexicano.

Subrayó que el homenaje se realizó en su tierra natal como parte de la visión de “más territorio y menos escritorio”, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, para acercar las instituciones a la gente y reconocer la historia y la cultura del país.

La gobernadora Libia Dennise García señaló que José Alfredo Jiménez no solo compuso canciones, sino que escribió la historia sentimental de México, y afirmó que su obra sigue vigente en reuniones familiares, celebraciones y escenarios de todo el mundo.

Agradeció a la Lotería Nacional por impulsar este sorteo conmemorativo y reconocer el legado cultural del cantautor guanajuatense.

El alcalde Adrián Hernández Alejandri reconoció a la Lotería Nacional por mantener viva la tradición de los sorteos y por proyectar a Dolores Hidalgo a nivel nacional.

Previo al sorteo, se realizaron presentaciones musicales en homenaje a José Alfredo Jiménez, a cargo de ganadores del programa “México Canta” y de María Elena, hija de la cantante Lola Beltrán.

