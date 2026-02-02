Karime salió a bordo de su camioneta y ya no regresó ¡Ayúdanos a encontrarla!

Familiares de una mujer reportada como desaparecida en Matamoros, Tamaulipas, realizaron una protesta para exigir a las autoridades mayores esfuerzos en su localización, ante la falta de avances en la investigación.

La desaparecida está identificada como Karime Duck González, de 27 años de edad, quien fue reportada ante la Fiscalía Regional el pasado 30 de enero de 2026.

De acuerdo con la denuncia, el último día en que se supo de ella, Karime salió a la calle a bordo de una camioneta color gris.

Karime Duck González, joven de 27 años de edad, desaparecida en Matamoros Foto: Especial

Ante la prolongada ausencia, su familia solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades.

Entre sus características físicas, se describe que mide un metro con 55 centímetros, tiene piel blanca, frente amplia, cejas gruesas, nariz recta, labios gruesos y pómulos altos.

Su complexión es delgada, con cara redonda y cabello castaño claro y lacio. Como señas particulares, cuenta con un tatuaje de un círculo con puntos en la muñeca izquierda y la marca de un piercing en el ombligo.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla azul, cinto café, blusa de tirantes café, tenis de gamuza del mismo color, una bolsa café y un reloj marca Rolex.

El domingo 1 de febrero, la familia decidió manifestarse durante un evento político municipal para exigir respuestas y acelerar la búsqueda.

En cartulinas mostraron mensajes como: “No nos cansaremos de buscarte, Karime Duck” y “Tus hijos te esperan, Karime”.

En CDMX desaparece joven con esquizofrenia

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) emitió una fecha de búsqueda para Enrique Alejandro García Sánchez, quien padece esquizofrenia.

El joven de 23 años desapareció en la Unidad CTM Risco en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX cuando iba rumbo al cine.

Enrique Alejandro García Sánchez mide 1.70 metros, es de tez morena, complexión media, cabello negro, lacio y corto.

Asimismo, el joven tiene una cicatriz en el codo derecho.

La Fiscalía de la CDMX pidió a la población llamar al 5554840430 para cualquier información que ayude a localizar a Enrique Alejandro García Sánchez.

¿Qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa, dificultando la distinción entre lo real y lo irreal.

Se caracteriza por síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y retraimiento social, requiriendo tratamiento continuo.

Características principales de la esquizofrenia

Alucinaciones: Percibir cosas que no existen, frecuentemente oír voces.

Delirios: Creencias falsas y firmes, a menudo de persecución.

Pensamiento desorganizado: Dificultad para ordenar ideas y mantener una conversación lógica.

Síntomas negativos: Falta de motivación, emociones planas o aislamiento social.

Inicio: Suele manifestarse entre los 16 y 30 años.

Causas y tratamiento

Se considera multifactorial, involucrando genética (carga familiar), desequilibrios químicos cerebrales (dopamina, glutamato) y factores ambientales.

Tratamiento: Es crónico pero tratable con medicamentos antipsicóticos y terapia psicosocial para mejorar la funcionalidad y calidad de vida.

Es importante destacar que la esquizofrenia no es personalidad múltiple o escindida. El tratamiento temprano es clave para el manejo de la enfermedad.

