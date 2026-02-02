Manifestantes bloquean la Autopista del Sol y la carretera libre México-Acapulco; suman más de 4 horas

Caos vial se registra en la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco desde hace poco más de cuatro horas debido a un bloqueo que desde temprana hora realizan pobladores y transportistas, quienes mantienen cerrados ambos sentidos de la vía en pleno puente vacacional, lo que ha causado severas afectaciones.

Se trata de habitantes de los municipios guerrerenses de Juan R. Escudero y Tecoanapa, quienes piden la intervención del gobierno federal y estatal para brindarles seguridad y frenar el ingreso de grupos armados y la presencia de autodefensas en la zona, al considerar que sólo generan un clima de inseguridad e incertidumbre.

Los manifestantes llegaron a las 8:00 horas al kilómetro 321 de la Autopista del Sol y a la carretera libre México-Acapulco, a la altura del entronque con Tierra Colorada, donde colocaron vagonetas y otros vehículos de transporte público para impedir la circulación de la vía, a fin de que autoridades den respuesta a sus demandas.

Autoridades estatales llegaron a la zona, a fin de entablar con un diálogo con los manifestantes, quienes hasta el momento se mantienen en el lugar, bloqueando las vías que conectan con Acapulco y la Ciudad de México. Hasta ahora se han realizado tres mesas de diálogo, pero sin ningún éxito ya que no hay llegado a acuerdos que lleven a quitar los bloqueos.

Sin embargo, autoridades enviaron a otra comisión que en estos momentos negocia con los inconformes, a fin de alcanzar un consenso que lleve a que liberen las vías y permitan el libre tránsito en este fin de semana largo, para que los automovilistas puedan llegar a sus destinos.

Camiones y Puentes Federales (Capufe) informó que ante los bloqueos y por seguridad de los automovilistas hay cierre previos en estos puntos:

Dirección Cuernavaca, desde la Plaza de Cobro La Venta.

Dirección Acapulco, desde la Plaza de Cobro Palo Blanco.

Debido al bloqueo en la Autopista del Sol se han retrasado las corridas de autobuses en las terminales de Acapulco, con lo que decenas de turistas se encuentran por el momento varados.

