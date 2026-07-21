Levantan paro en la Escuela Superior de Economía del IPN

La comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) decidió levantar el paro de actividades que mantenía el plantel, luego de que una mayoría votó por concluir la suspensión y entregar las instalaciones a las autoridades.

De acuerdo con el IPN, en la encuesta aplicada a estudiantes participaron mil 184 alumnos. Un total de 698 votos (58.95%) se pronunció por levantar el paro, mientras que 486 estudiantes (41.05%) votaron por mantenerlo.

Asimismo, el 56.08% de los participantes aprobó la propuesta de calendario académico consensuada entre autoridades del Área Central del IPN, la dirección de la ESE y la Coordinación de la Asamblea Estudiantil.

Las instalaciones fueron entregadas este martes a las 9:30 horas a representantes del Instituto, con lo que se prevé el regreso a las actividades académicas del plantel.

En el acto estuvieron presentes el director de la Dirección de Educación Superior del IPN, Marco Antonio Sorcini Muñoz; el director de la Escuela Superior de Economía, Salvador Monroy Saldívar, y el representante de la Secretaría de Educación Pública, Arturo Cerón.