Paristas del IPN no liberarán Canal 11; abren la puerta a frenar el Mundial

Los estudiantes del Politécnico Nacional que mantienen tomadas parte de las instalaciones de Canal 11 en el casco de Santo Tomás, desde el pasado 21 de mayo, hicieron este jueves 11 de junio una pausa en sus movilizaciones para concentrarse en la redacción de una contrapropuesta a las autoridades de la SEP para avanzar en la atención de sus demandas que se centran en tres aspectos: la destitución del director general Arturo Reyes Sandoval y su equipo de trabajo, la investigación a casos de malos manejos de los recursos financieros, la desaparición de la Coordinación de Prevención y Seguridad (COPS) que ha sido utilizada para acosar a estudiantes, así como la democratización del instituto.