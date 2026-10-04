Reconoce Claudia Sheinbaum lealtad de las Fuerzas Armadas

Al conmemorar el 205 aniversario de la Armada de México, en el puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este domingo la lealtad de las Fuerzas Armadas de México, su defensa de la soberanía y reiteró que nunca recibirán la orden de atacar al pueblo.

La titular del Ejecutivo encabezó la conmemoración, observó los ejercicios realizados por los elementos de la Marina y presenció un desfile militar desarrollado en el malecón de ese puerto.

Excélsior / Héctor López

“Quiero reconocer a las Fuerzas Armadas de México por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente, su lealtad, su valor, su vínculo con su pueblo y su enorme patriotismo.

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“A nuestros hombres y mujeres marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales, gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, expuso la presidenta Sheinbaum desde Veracruz.

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La presidenta afirmó que este tipo de conmemoraciones no solo sirven para reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas, sino para recordar que garantizan la libertad, la defensa de la soberanía y la independencia del país.

Reiteró que en la actualidad, las Fuerzas Armadas sirven al pueblo y nunca recibirán de parte de las autoridades civiles electas una orden para actuar en contra de la población,

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“Las Fuerzas Armadas están profundamente ligadas a una convicción democrática y, por ello, las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo.

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“Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

En el acto conmemorativo en el Puerto de Veracruz, la presidenta estuvo acompañada de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados, de los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch; de otros integrantes de su gabinete y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.