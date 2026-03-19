¿Ya le entraste? Concurso para ganar boleto y representar a México en el Mundial sigue abierto

El concurso para ganar el boleto 00001 para asistir a la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México y así representar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las y los mexicanos sigue abierto.

Cabe señalar que esta iniciativa se dio hace unas semanas con el fin de que las jóvenes mexicanas de 16 a 25 años puedan acceder a este magno evento que nuestro país acogerá por tercera ocasión en su historia.

La fecha límite para concursar es el viernes 10 de abril de 2026. Cuartoscuro

¿Cómo participar en el concurso?

Para participar la dinámica es muy fácil, primero habrá que enviar un video mostrando las habilidades futbolísticas haciendo dominadas y subir el material a www.mundialsocial.gob.mx .

La fecha límite para concursar es el viernes 10 de abril de 2026. La ganadora será elegida por un comité Seleccionador conformado por expertas de este deporte tanto deportistas como personalidades de los medios de comunicación.

En este sentido las jueces serán Katia Itzel García, árbitra internacional y primera mujer en pitar un partido de la Liga MX Varonil en 20 años. Charlyn Corral Ang, futbolista profesional y única jugadora con cinco títulos de goleo en la Liga MX Femenil y Gabriela Fernández de Lara, periodista deportiva y primera mujer en narrar la Liga MX en televisión nacional.

fdm