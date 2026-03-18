Lanzan plataforma para visitar destinos turísticos en México por Semana Santa

Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora anunció el lanzamiento de una plataforma digital para visitar destinos turísticos en México con motivo de la Semana Santa 2026.

La aplicación fue dada a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México este miércoles 18 de marzo por medio de la funcionaria federal que dio a conocer que a través de un código QR los interesados podrán acceder a los sitios recomendados.

De acuerdo a la información, una vez dentro, se desplegará una cartelera de las 32 regiones, donde se encuentran los eventos disponibles de las dos semanas de descanso que serán del 29 de marzo al 5 de abril de 2026.

Entre los eventos que destacó la titular de Sectur estuvieron los relacionados al turismo religioso. Cuartoscuro

Le llamamos como los imperdibles, el check-list que debes vivir como mexicano y además como turista podrás saber que tenemos en estas dos grandes semanas en nuestro país”, señaló.

Entre los eventos que destacó la titular de Sectur estuvieron los relacionados al turismo religioso como los son, la Pasión de Cristo en Iztapalapa en la Ciudad de México, la cual fue nombrada como patrimonio cultural de la humanidad.

Además, habló del tianguis artesanal más grande de América Latina el Domingo de Ramos en Uruapan, así como las procesiones de Semana Santa en diversos puntos de México.

fdm