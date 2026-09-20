Karol Guadalupe, la ingeniera veracruzana que lleva su talento a Perú

XALAPA, Ver.– De pequeña, Karol Guadalupe Quinto, de 21 años, soñaba con ser profesora.

Eso respondía cuando le preguntaban y a eso jugaba: formaba a sus muñecas como si fueran su grupo, se veía frente a un pizarrón imaginario. Pero algo cambió.

A los 12 años, en la sala de su casa, observó a su hermano encender una computadora y moverse entre programas, tareas y juegos.

Ese primer contacto detonó una curiosidad que ya no se apagó: entender cómo funcionaban las máquinas, cómo se resolvían problemas, cómo se construía lo que veía en pantalla.

Ese momento, aparentemente mínimo, la encaminó hacia un territorio donde las mujeres aún son minoría: la ingeniería de software.

“Nada más de ver cómo es que él la utilizaba (la computadora) pues ya como que también iba aprendiendo”, recordó Karol.

Años después, esa curiosidad la llevó a una carrera donde las mujeres siguen siendo excepción.

En ingeniería de software de la Universidad Veracruzana, Karol forma parte de un grupo reducido: sólo hay cinco mujeres entre alrededor de 60 estudiantes, una proporción que evidencia la brecha persistente en las áreas STEM.

Aun así, desde Xalapa logró colocarse en un escenario internacional: es finalista de Codificadas 2026, una competencia organizada por Data Consultancy Services en Perú, donde universitarias de distintos países resuelven problemas de programación apoyándose en inteligencia artificial.

Karol también obtuvo uno de los puntajes más altos en un examen de programación e inglés aplicado por Techno Ready Foundation, lo que le permitió asistir a la Fórmula E Lourdes López

“Vi que era un evento para mujeres en el que se resolvían problemas de programación (…) Podíamos utilizar cualquier inteligencia artificial para poder generar código, entender conceptos técnicos, optimizar las soluciones”, explicó.

Su llegada a la final no sólo representa un logro académico; es una irrupción en un espacio históricamente dominado por varones, donde ella misma reconoce que “poco a poco las mujeres van destacándose”, aunque el camino sigue siendo cuesta arriba.

“La industria es más liderada por hombres, pero las mujeres tenemos esa oportunidad de poder participar y destacarnos también”, señaló.

Antes de llegar a Perú, Karol ya había demostrado que su talento también es capaz de competir fuera del aula.

A inicios de 2026 obtuvo uno de los puntajes más altos en un examen de programación e inglés aplicado por Techno Ready Foundation, lo que le permitió asistir a la Fórmula E y conocer de cerca procesos técnicos vinculados a autos eléctricos.

“Creo que obtuve de los puntajes más altos y ya fue que pude ir a esa experiencia”, comentó.

Ese antecedente la colocó en un circuito donde pocas mujeres participan y donde la exigencia es alta.

Su avance ocurre en un contexto complejo: de los 80 estudiantes que iniciaron en su generación, apenas entre 70 y 80 por ciento continúa, una deserción que golpea más fuerte a las mujeres, quienes son minoría desde su ingreso.

Pese a esto, Karol se mantiene y proyecta su siguiente paso: incorporarse al mundo laboral para adquirir experiencia y, más adelante, cursar una maestría y un doctorado.

“Realmente me gustaría encontrar un trabajo, pues lo que más piden es experiencia. Entonces sería poder empezar a ver cómo es el mundo laboral para ganar más experiencia y, quizás, posteriormente realizar una maestría y doctorado, pero por el momento yo creo que (su objetivo) sí sería encontrar un trabajo”, dijo.

Con su participación en Codificadas, Karol no sólo representa a la Universidad Veracruzana, sino también a las jóvenes que, pese a ser minoría en las aulas y en la industria, ocupan espacios internacionales que antes parecían reservados para los hombres.

Y no solo ha incursionado en este certamen, pues previamente hubo otro reconocimiento. Techno Ready Foundation también invita a jóvenes universitarios a acercarse a la industria tecnológica.

“Hicieron una convocatoria en la que había que realizar un examen de programación y de inglés para poder ganar una experiencia en una carrera de autos que se llama Fórmula E. Principalmente son autos eléctricos”, indicó.

La FIA Fórmula E Fórmula E

La presencia de Karol Guadalupe en Perú es un recordatorio de que el talento femenino existe, compite y destaca, incluso cuando las condiciones no son equitativas.

En un campo donde la estadística juega en contra, Karol demuestra que la brecha puede ser un obstáculo que se enfrenta con formación, disciplina y oportunidades.

Su historia confirma que Veracruz también produce ingenieras capaces de romper inercias y abrir camino en la inteligencia artificial y la programación, áreas que hoy definen el futuro tecnológico del mundo.