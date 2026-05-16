Del salón de clases al espacio: “Maestra Astronauta” emociona al Papalote y revela el futuro de Simi Space

La noche del 14 de mayo de 2026, el Papalote Museo del Niño se transformó en una plataforma de lanzamiento emocional y científica. Entre luces, pantalla gigante, réplicas espaciales y decenas de niños acompañados por sus padres y maestros, se realizó la presentación oficial del documental Maestra Astronauta, una producción que convirtió una misión espacial en una poderosa historia de inspiración para Latinoamérica.

No era una función cualquiera.

Desde temprano comenzaron a llegar reporteros, divulgadores científicos, creadores de contenido especializados en tecnología y exploración espacial, además de invitados vinculados con educación y ciencia. Pero lo que más llamaba la atención era el público infantil que ocupaba muchas de las butacas del recinto.

Niños observando fascinados los trajes espaciales.

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Maestras emocionadas viendo reflejada su profesión en una pantalla monumental.

Padres de familia escuchando atentos cómo una educadora latina logró cruzar el límite de la atmósfera.

La enorme pantalla del Papalote proyectó mucho más que imágenes de cohetes y gravedad cero. Proyectó una idea: que el espacio también puede pertenecerle a los latinoamericanos.

La producción fue impulsada por Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, junto con el director Manuel Izurieta y el equipo de Simi Space, la división espacial y aeroespacial de Farmacias Similares.

El documental reconstruye la experiencia de la maestra puertorriqueña Aymette Medina, quien se convirtió en la primera educadora latina en viajar al espacio en una misión realizada con Blue Origin, acompañada por el ya icónico Dr. Simi a bordo del cohete New Shepard.

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Aquella misión, que inicialmente parecía una curiosa mezcla entre cultura popular y exploración espacial, terminó convirtiéndose en un fenómeno educativo y mediático de alcance continental.

La película retrata desde los orígenes humildes de Medina en Puerto Rico hasta el momento en que aborda la cápsula espacial. También muestra sus años de formación, su pasión por las carreras STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas— y su trabajo para acercar la educación aeroespacial a estudiantes latinoamericanos.

En uno de los momentos más emotivos del documental, Aymette recuerda cómo el huracán María transformó radicalmente su vida en Puerto Rico y la obligó a reconstruirse profesional y personalmente. Con apenas una maleta emigró a Florida, donde comenzó un nuevo camino educativo y tecnológico que eventualmente la llevaría al espacio.

“Los astronautas no son personas con superpoderes”, explica durante la cinta. “Son personas comunes que se preparan”.

La frase terminó convirtiéndose en una especie de manifiesto de toda la noche.

Tras la proyección se realizó un encuentro con medios en el que participaron Víctor González Herrera; Manuel Izurieta; Acatzin Benítez, coordinador de Simi Space; y la propia Aymette Medina.

Ahí se revelaron nuevos detalles sobre el futuro de Simi Space y sobre los experimentos científicos que prepara el equipo mexicano.

Acatzin Benítez explicó que actualmente trabajan en proyectos relacionados con microalgas y espirulina, investigaciones alineadas con programas estudiados por agencias como NASA y la Agencia Espacial Europea para el desarrollo de hábitats autosustentables en futuras misiones espaciales.

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Las microalgas producen oxígeno, absorben dióxido de carbono y representan una fuente de proteínas de alta eficiencia para astronautas, además de aplicaciones potenciales en biocombustibles, fertilizantes y bioplásticos.

Incluso revelaron que Simi Space ganó un concurso relacionado con NASA para enviar experimentos espaciales en próximos lanzamientos.

La noticia provocó sorpresa entre los asistentes.

Más aún cuando se explicó que el equipo detrás del proyecto tiene una edad promedio de apenas 25 años y está encabezado en gran parte por mujeres jóvenes.

“Queremos demostrar que el espacio no solamente pertenece a las grandes potencias”, señalaron durante la charla.

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Y el mensaje permeó entre el público.

Durante varios momentos de la noche se habló sobre la necesidad urgente de impulsar talento latinoamericano en ingeniería, programación, matemáticas y ciencias aeroespaciales. Víctor González Herrera insistió en que existe muchísimo talento en México y América Latina, pero hace falta acercar oportunidades reales a niños y jóvenes.

Por ello, el documental no se limita al espectáculo del lanzamiento espacial.

También retrata iniciativas de impacto social vinculadas con becas STEM, proyectos de sostenibilidad y experimentos con semillas enviadas al espacio para analizar cambios en germinación y adaptación biológica.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Aymette Medina habló directamente sobre el papel de los educadores.

“Tenemos en los salones de clase a la generación Marte”, afirmó.

Y entonces el silencio dominó el recinto.

Porque en las primeras filas había precisamente eso: niños observando atentos una historia que les decía que el espacio ya no es una fantasía reservada para otros países o para científicos inalcanzables.

La noche también estuvo acompañada por la exhibición de réplicas del sistema New Shepard y de los trajes espaciales utilizados durante el entrenamiento. Los asistentes pudieron escuchar detalles técnicos sobre el funcionamiento del cohete reutilizable, el proceso de separación de cápsulas y la importancia de abaratar costos para democratizar el acceso al espacio.

Aymette relató cómo fue entrar finalmente a la cápsula y escuchar la vibración de los motores segundos antes del despegue.

“Es cuando entiendes que el sueño se volvió realidad”, dijo.

La velada terminó entre fotografías, entrevistas y niños acercándose fascinados a las maquetas espaciales.

Pero quizá lo más importante no quedó en pantalla.

Quedó sembrado en la imaginación de quienes asistieron.

Porque Maestra Astronauta no solamente cuenta el viaje de una mujer al espacio.

Cuenta el intento de toda una generación latinoamericana por acercarse a las estrellas.