Rescate de emergencia salva a perrita y sus 10 cachorros en Hidalgo

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, del municipio de San Salvador, Hidalgo, protagonizaron un operativo de rescate para poner a salvo a una perrita y sus 10 cachorros, quienes quedaron atrapados al interior de un registro de drenaje sanitario.

El llamado de auxilio se recibió luego de que se reportara que la canina, identificada como Bigotes, se encontraba dentro de la estructura y, debido a que estaba en proceso de parto, no podía salir por sus propios medios.

Ante la situación, los cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio y comenzaron las maniobras necesarias para ingresar hasta el punto donde se encontraba el animal. Los trabajos se realizaron con precaución, para evitar causar lesiones tanto a la madre como a las crías.

Una vez fuera del drenaje, la familia canina fue colocada en un sitio seguro Foto: Especial

El comandante Óscar Acosta y Fabiola Díaz participaron directamente en las labores de rescate, que permitieron extraer a Bigotes y a sus 10 cachorros después de varios minutos de intervención.

Una vez fuera del drenaje, la familia canina fue colocada en un sitio seguro, poniendo fin a la emergencia.