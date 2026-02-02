Cae sujeto acusado de matar a una mujer en el Centro de Querétaro

Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer, ocurrido el pasado 30 de enero en la colonia Centro de la ciudad de Querétaro.

El caso generó una intensa movilización policiaca y derivó en una investigación que permitió esclarecer los hechos y ubicar al probable agresor.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo se dio luego de que se reportara a los servicios de emergencia la presencia de una mujer sin vida en la vía pública.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron el deceso y acordonaron la zona para iniciar las primeras diligencias.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios y el análisis del sitio, mientras se activaban los protocolos correspondientes para este tipo de delitos.

Las investigaciones avanzaron con el apoyo de cámaras de videovigilancia y otras herramientas de análisis.

A través de estas grabaciones se pudo reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el momento en que la víctima fue atacada.

Los registros mostraron que un hombre se acercó a la mujer y la agredió con un objeto punzocortante, para después huir del lugar.

El detenido mantenía una relación sentimental previa con la víctima

Conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades lograron identificar plenamente al presunto responsable, quien mantenía una relación sentimental previa con la víctima.

Con los elementos reunidos, se obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada por agentes investigadores.

El detenido fue puesto a disposición de un juez, quien en las próximas horas determinará su situación legal.

El caso se suma a la lista de hechos violentos que han encendido la alerta sobre la violencia de género en la entidad.

