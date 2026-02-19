Sheinbaum asegura que no hay investigaciones contra exsecretario de Marina

No hay denuncias en contra del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, por haber ocultado la red de contrabando de combustibles en el que habrían estado involucrados familiares suyos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre el audio en el que presuntamente Ojeda habría sido informado desde junio de 2024 por Rubén Guerrero Alcántara, quien se desempeñaba como subadministrador de la Aduana de Manzanillo, Colima.

Hubo detenciones de algunos miembros de marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la FGR y hay que esperar a que continúe y de la información la Fiscalía”, expuso Sheinbaum.

En la grabación se escucha a Ojeda afirmar que él no forma parte de la red de contrabando de combustible, y plantea la posibilidad de ocultar la información. Guerrero Alcántara fue asesinado el pasado 8 de noviembre.

Hay más empresarios en Estados Unidos involucrados en el caso. Cuartoscuro

En tanto, Roberto Farías, sobrino de Ojeda, fue detenido desde septiembre de 2025 en el marco de las investigaciones de la Fiscalía General de la República por el caso de contrabando de combustible. Su hermano, Fernando Farías, obtuvo un amparo desde enero de 2025, lo que impide que sea detenido por el mismo caso.

Además, la titular del Ejecutivo confirmó la solicitud de extradición de integrantes de la familia Jensen, que se encuentran detenidos en Estados Unidos por participar en el esquema de contrabando de combustible.

Son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrega de combustible sin pagar impuestos a México. Hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía, pues quien tiene que dar información si es que así se puede en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios”, recalcó.

Confirmó que hay más empresarios en Estados Unidos involucrados en el caso del contrabando de combustible, conocido también como “huachicol fiscal”.

fdm