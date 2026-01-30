Juan Ramón De la Fuente y Rubio hablan para mantener colaboración bilateral

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo una llamada con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que enfatizaron su interés por continuar trabajando en la agenda común.

En un mensaje compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la red social X, se informó sobre la comunicación entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario Marco Rubio durante la tarde de este viernes.

"La @SRE_mx, informa que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta tarde una llamada telefónica con el secretario de @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), en la que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común", publicó SRE en redes.

La llamada se realizó después de que este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera una llamada con el presidente estadunidense Donald Trump.

El mandatario compartió en redes sociales que la comunicación versó sobre la seguridad en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

"Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronto volveremos a hablar y, en última instancia, concertaremos reuniones en nuestros respectivos países", destacó Trump.