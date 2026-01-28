Joven sufre aborto dentro de una tienda en Durango; su jefa la obligó a doblar turno

La tarde del pasado lunes, una joven que desempeñaba el puesto de gerente de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Rinconadas Hamburgo de Gómez Palacio, sufrió un aborto espontáneo mientras se encontraba trabajando. La joven, con 11 semanas de embarazo, denunció que, pese a haber informado a sus superiores que se sentía mal, le prohibieron salir y cerrar el establecimiento.

La mujer había terminado su turno, pero debido a que la compañera que cubriría la madrugada avisó que no podría asistir por una emergencia familiar, su supervisora la presionó para quedarse. A pesar de que ya se conocía su estado de embarazo y de que manifestó sentirse mal, le exigieron mantener abierta la tienda.

Vecino ayuda a joven durante emergencia

Durante la madrugada del martes, la empleada comenzó a sentirse peor. A las 2:00 de la mañana atendió a un cliente que le sugirió cerrar el local y priorizar su salud, pero ella expresó su temor de perder el empleo si lo hacía. Poco después, un vecino llamó al 911 y solicitó ayuda.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al lugar. Alondra fue atendida en la tienda y posteriormente trasladada al IMSS, donde le informaron que había perdido al bebé y que requeriría un procedimiento médico. La joven relató que sufrió una hemorragia intensa y que apenas podía hablar o mantenerse en pie, siendo auxiliada por su esposo y vecinos.

Acusa a su superior de trato inhumano

La joven explicó que en medio de la crisis intentó recostarse en el piso, pero la hemorragia se intensificó y fue en ese momento cuando se dio cuenta de la pérdida. Minutos después llegaron policías y bomberos, y posteriormente la ambulancia que la trasladó al hospital. La joven señaló que su estado de salud era tan delicado que apenas recuerda lo sucedido.

Al día siguiente, la mujer aseguró que sus superiores no mostraron preocupación por su estado de salud y únicamente le reclamaron por haber cerrado la tienda durante la madrugada. Según su testimonio, le dijeron que no se harían responsables del incidente y que, si quería, podía levantar un acta contra la supervisora, pero que no habría otra acción por parte de la empresa.

Devastada por lo ocurrido, informó que tiene una cita en Conciliación y Arbitraje, donde espera recibir asesoría legal y laboral tras la experiencia que vivió. Su objetivo es que se reconozca la negligencia de sus superiores y se haga justicia por la pérdida de su bebé.