Aseguran más de 2 mil litros de gas licuado en Durango

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) cateo en un inmueble ubicado en la colonia Versalles, por el delito de hidrocarburo en Durango.

En el lugar aseguraron un tanque tipo cilindro con capacidad de cinco mil litros que contenía aproximadamente dos mil 250 litros de gas licuado de Petróleo (L.P.); una bomba dispensadora acoplada a dos mangueras, documentación diversa y un contenedor para gas con 18 litros.

Los indicios, junto con el inmueble, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, para continuar con las investigaciones.

El cateo se ejecutó en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), corporaciones que brindaron seguridad perimetral.

El cateo se realizó en la colonia Versalles Foto: Especial

La FGR asegura granada y armas en Durango

La FGR aseguró una granada, armas, cartuchos vehículos y un inmueble en Durango.

La orden judicial se ejecutó en un domicilio ubicado en la colonia las Flores Sur, en la ciudad capital, había observado armas, cartuchos y equipo táctico, por lo que informó a la FGR en la entidad.

Durante la diligencia judicial, las autoridades aseguraron una granada (al parecer de humo), dos armas largas, 32 cartuchos de diferentes calibres, una bolsa que contenía eslabones metálicos para cartuchos de arma de fuego, seis chalecos tácticos, dos placas balísticas, el inmueble y un vehículo.