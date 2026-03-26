Joven que mató a maestras en Michoacán enfrenta cargos por dos delitos; aplazan audiencia

Osmar 'N', el joven detenido por el asesinato de dos maestras en la escuela privada Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue imputado de los delitos de homicidio y portación de armas de fuego durante la audiencia inicial que se realizó en los juzgados de Morelia.

Durante la audiencia que inició a las 10:30 horas, el menor de 15 años estuvo acompañado por sus padres, quienes fueron previamente interrogados por las autoridades como parte de las investigaciones por el asesinato de las docentes María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla.

Ante un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes la defensa del menor, quien se exhibió con el fusil en un video y foto en sus redes sociales previo al ataque, solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que la audiencia se reanudará el próximo lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

Tras haber sido detenido luego del doble homicidio, Osmar 'N' fue trasladado a Morelia, en donde permanece retenido en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes. De acuerdo con testigos, fueron estudiantes y trabajadores del plantel quienes lograron someter al joven de 15 años luego de haber cometido los crímenes y esperaron a la llegada de las autoridades para entregarlo.

De acuerdo con el análisis de videos de la escuela, el adolescente fue directo a atacar a María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, quienes se encontraban en el mostrador de la entrada principal de la institución. El joven de 15 años disparó por la espalda María del Rosario Sagrero Chávez, coordinadora académica.

Posteriormente, Osmar 'N' se dirigió a Tatiana Madrigal Bedolla, quien trató de resguardarse bajo el mostrador, pero finalmente, tras dos intentos, logró hacer contacto con ella y le realizó una descarga con el fusil AR-15, calibre 5.56 que usan las fuerzas de élite.

De acuerdo con una primera declaración del menor, el arma la sustrajo de su domicilio y la ocultó en un estuche de guitarra, en donde quedaron 46 cartuchos útiles, lo cual fue recuperado por las autoridades y forma parte de los indicios recolectados en el lugar y que obran en la carpeta de investigación.

Las familias y amigos de las dos maestras exigen justicia a las autoridades, pues temen que al tratarse de un menor el castigo por el doble homicidio no podría estar acorde al nivel de los hechos que cometió y ser liberado, pues la ley establece un máximo de 3 años.

vjcm