Familia de la maestra Tatiana exige justicia: "que lo juzguen como adulto"

El dolor de la pérdida se ha transformado en una firme demanda de justicia por parte de la familia de Tatiana, la maestra asesinada en la preparatoria Antón Makarenko de Michoacán, quien era la hermana menor de uno de los declarantes.

El familiar expresó el sentir colectivo de la familia, pidiendo que este tipo de tragedias no se repitan en espacios que deben ser seguros para las familias.

"Que no vuelva a suceder porque se supone que las escuelas son para enseñarnos y llevar una vida buena y pues ser mejores personas. Lo único que pido es justicia", manifestó con profundo pesar afuera de la funeraria San Miguel en Lázaro Cárdenas.

La inquietud central de la familia se centra en el proceso legal del responsable.

Al ser consultado sobre el juicio al menor de edad, el hermano fue categórico.

Yo lo único que pido es que sea juzgado como adulto, no como menor de edad. Esa es mi inquietud, que lo juzguen como adulto. La mejor pena que pueda ser, la máxima", señaló.

Mientras transcurrían las primeras horas de este miércoles, los ramos de flores y coronas no dejaban de llegar a la funeraria San Miguel, donde eran velados los restos de Tatiana.

Al interior de la funeraria, algunos familiares solicitaban respetar su luto por la pérdida de la maestra que es recordada por los alumnos de la prepa como una docente amable, cordial y siempre atenta con las decenas de jóvenes que han pasado por las aulas de la preparatoria Antón Makerenko.

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JCS