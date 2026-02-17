José Gustavo pasará 20 años en prisión por matar a abuelito tras discusión

La Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada del estado de Jalisco obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra José Gustavo “N”, declarado responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un abuelito de 66 años de edad.

La resolución fue emitida el 9 de febrero de 2026 por un Tribunal de Enjuiciamiento, tras concluir el juicio oral en el que se acreditó plenamente su participación.

Con base en las investigaciones ministeriales, se comprobó que el 12 de agosto de 2021, entre las 17:30 y las 18:00 horas, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Los Manguitos, delegación Zalatitán, en Tonalá, acompañado del hoy sentenciado, a quien consideraba su amigo, y de otras dos personas.

Durante la convivencia, José Gustavo “N” inició una discusión al reclamarle a la víctima por supuestos hechos que desconocía.

A pesar de que Rodolfo le pidió calma, el agresor incrementó su conducta violenta y comenzó a golpearlo, aprovechándose de su edad avanzada y de la relación de confianza que ambos mantenían.

Golpeó al abuelito con un palo

Las pruebas expuestas ante el tribunal establecieron que José Gustavo “N” tomó un objeto contundente —un palo— y lo utilizó para agredir reiteradamente al abuelito, incluso después de haberla derribado.

Los golpes se dirigieron principalmente a la cabeza, rostro, tórax y extremidades, ocasionándole múltiples lesiones, entre ellas una fractura en el antebrazo derecho, así como traumatismo craneoencefálico severo.

Familiares del afectado llegaron al domicilio y encontraron al sentenciado golpeándolo.

Al verse descubierto, José Gustavo “N” intentó huir del lugar, dejando a la víctima gravemente lesionada.

Minutos después, el adulto mayor perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas, particularmente por la hemorragia generada en los órganos vitales afectados.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó dictámenes periciales, testimoniales y evidencia científica que permitieron demostrar que el agresor actuó con ventaja, aprovechándose de la diferencia de fuerza física y edad con la víctima.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso como reparación del daño un monto de 448 mil,100 pesos, el cual deberá ser cubierto por el sentenciado.