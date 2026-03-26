Mas de 850 mil jóvenes se apropian del espacio público en la jornada nacional de cascaritas y dominadas

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Como parte de la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas rumbo al Mundial Social 2026, desde temprana hora más de 850 mil jóvenes en todo el país salieron a jugar fútbol, hacer dominadas y apropiarse de los espacios públicos. El balón rodó en diversas colonias, barrios, escuelas y parques, demostrando que el deporte también es una forma de organizarse y convivir.

Bastó un balón, un espacio libre y la iniciativa de las juventudes para activar sus comunidades. La jornada tomó fuerza en todo el territorio nacional, con actividades que se multiplicaron a lo largo del día en distintos espacios.

Jóvenes disputan un partido de fútbol en cancha urbana de Baja California Sur, como parte de la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas, 26 de marzo de 2026. Excélsior

Michoacán fue uno de los estados donde la jornada se vivió con más intensidad. Al igual que en entidades como Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz, donde las juventudes se apropiaron de canchas y parques durante todo el día, organizando partidos, reuniéndose entre amigos y fortaleciendo la convivencia en sus comunidades.

El arranque de la jornada ocurrió durante la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida y se enlazó con distintos puntos del país, incluyendo Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, así como entidades del sureste como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Esta jornada es encabezada por la mandataria como parte de la Estrategia Nacional “Jóvenes Transformando México”, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

A esta iniciativa se sumaron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Bienestar, el Tecnológico Nacional de México, los institutos de juventud estatales y municipales y las Escuelas Normales.

En total, se realizaron más de 12 mil 600 actividades en mil 499 municipios, con presencia en las 32 entidades del país.

El próximo 22 de abril se llevará a cabo la Jornada Nacional de Murales Mundialeros, como parte de las actividades rumbo al Mundial Social.

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