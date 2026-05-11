Rosa Icela Rodríguez se reúne con Andrea Pochak, relatora de la CIDH

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió en privado con la relatora para México de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Andrea Pochak.

La reunión ocurrió la noche de este lunes y se programó con el propósito de enterarle de las acciones desplegadas por el gobierno mexicano a favor de los derechos humanos.

Rodríguez Velázquez dio cuenta de la reunión a través de redes sociales.

Aseguró que México tiene un compromiso con la verdad y la justicia.

La titular de la Segob escribió: "En un diálogo respetuoso con la vicepresidenta y relatora para #México de la @CIDH, @APochak, compartimos las acciones que impulsa el @GobiernoMX para fortalecer la agenda de derechos humanos en nuestro país. Tenemos un compromiso con la verdad y justicia”.

En un diálogo respetuoso con la vicepresidenta y relatora para #México de la @CIDH, @APochak, compartimos las acciones que impulsa el @GobiernoMX para fortalecer la agenda de derechos humanos en nuestro país. Tenemos un compromiso con la verdad y justicia. 🇲🇽 @Claudiashein… pic.twitter.com/uKv5gAAeW2 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 12, 2026

CIDH destaca apertura de México escrutinio internacional sobre desapariciones

Por Brenda Salas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la apertura del Estado mexicano al diálogo participativo con víctimas y organizaciones civiles, al presentar el informe "Desaparición de Personas en México". Este diagnóstico aborda los avances y desafíos de las políticas adoptadas por México desde 2018 para enfrentar la crisis humanitaria de desaparición de personas.

Al presentar el informe, la Vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, señaló que el documento reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar en el escrutinio internacional.

Andrea Pochak subrayó la diferencia entre gobiernos democráticos y autoritarios, indicando que México "se encuentra entre los primeros" con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones. Esta postura, dijo, contrasta con los gobiernos que "reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también agradeció al Estado mexicano el envío de abundante información y valoró su apertura al escrutinio internacional. Además, la CIDH resaltó la participación activa de México en mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, lo que incluye la anuencia para visitas de observación y asistencia técnica, respuestas a solicitudes de información, y la intervención de altas autoridades en audiencias públicas.

Agregó que “todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia. México no es la excepción. Sin embargo, para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros”.

jcp