Johnson & Johnson lanza tecnología innovadora para tratar la fibrilación auricular

Esta incorporación representa un avance relevante en el abordaje de las arritmias cardíacas, con beneficios en términos de seguridad, precisión y eficiencia de los procedimientos. [1]

"Con este lanzamiento, México se une a los países del mundo y de Latinoamérica que ya cuentan con esta innovación de clase mundial, utilizada en centros de referencia internacionales. En el país, los primeros casos se llevaron a cabo en distintas instituciones públicas y privadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, abriendo una etapa llena de oportunidades para acercar a más pacientes en México a tratamientos más precisos, más seguros y más eficientes", afirmó la Dra. Edurne Sandoval, gerente médico en México para MedTech, Johnson & Johnson.

Uno de los diferenciales más relevantes de esta innovación es que se trata del primer catéter de ablación con PFA integrado al sistema mapeo electroanatómico, lo que permite a los electrofisiólogos trabajar con una visualización en tiempo real y retroalimentación inmediata del contacto del catéter con el tejido durante el procedimiento, permitiendo lesiones más duraderas en el tiempo9-11. Esta integración facilita un flujo de trabajo más eficiente, reproducible y con mínima exposición a fluoroscopia, contribuyendo a mejorar la seguridad del paciente y la confianza del equipo médico.

"Aunque la tecnología continúa evolucionando, la PFA podría marcar un punto de inflexión en el manejo de la fibrilación auricular, al permitir procedimientos más seguros, con menor tiempo de intervención y potencialmente una recuperación más rápida para los pacientes", adicionó la Dra. Sandoval.

Con estos avances, Johnson & Johnson reafirma su compromiso con la innovación en electrofisiología y con el desarrollo de soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven con arritmias cardíacas en todo el mundo.

¿Qué es la FA y la ablación por radiofrecuencia?

Para las personas que por primera vez escuchan sobre la FA y la ablación por radiofrecuencia, hay fuentes de información en internet que tienen respaldo científico sólido, con un lenguaje y apoyos visuales didácticos, como la página Miarritmia.com. El objetivo es brindar información clara sobre qué es la FA, cómo se diagnostica, cuáles son sus síntomas y opciones de tratamiento disponibles, fomentando así la detección temprana y una toma de decisiones más informada que contribuya a salvar vidas.