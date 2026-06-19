Detectan dos casos de gusano barrenador en Zoológico de León

El Zoológico de León, Guanajuato, confirmó la presencia de miasis provocada por el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en sus instalaciones. Hasta el momento, el brote afecta a dos ejemplares de vida silvestre, lo que ha detonado un operativo sanitario para evitar su propagación.

¿Qué animales están afectados por el gusano barrenador?

Los diagnósticos se realizaron durante el mes de junio tras revisiones veterinarias. Las especies infectadas son:

Ciervo Canadiense (Elk o Wapiti): El primer caso se confirmó el 5 de junio . El ejemplar ( Cervus canadensis ) presentó una gusanera activa en una herida ubicada en la región de la mandíbula.

El primer caso se confirmó el . El ejemplar ( ) presentó una gusanera activa en una herida ubicada en la región de la mandíbula. Yak (Buey Tártaro): El segundo caso fue detectado el 12 de junio. Este animal (Bos mutus) presentó larvas alojadas directamente en el canal auditivo.

Afortunadamente, el equipo veterinario del Zoológico de León reporta que tanto el Elk como el Yak se encuentran bajo tratamiento médico especializado y muestran una evolución favorable.

Protocolo de emergencia y participación de Senasica

Ante la aparición del parásito, el Zoológico de León activó de inmediato sus protocolos de bioseguridad. Además de la valoración y tratamiento clínico, se notificó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), autoridad encargada de recolectar y analizar las muestras de manera oficial.

Para frenar el riesgo de nuevos contagios de gusano barrenador, el recinto mantiene un estricto cerco sanitario que incluye las siguientes acciones preventivas:

Monitoreo clínico diario: Revisión constante de la salud de todos los animales. Fumigación intensiva: Desinfección de las diferentes áreas y recintos. Control de fauna nociva: Erradicación de vectores y moscas que puedan transmitir el parásito. Vigilancia especial en ungulados: Cuidado intensivo en mamíferos con pezuñas (como cebras, venados, ciervos y jirafas), ya que son las especies con mayor riesgo de infestación.

Con estas acciones, el Zoológico de León busca garantizar el bienestar de su colección faunística y dar certidumbre a los visitantes y autoridades.