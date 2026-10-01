Jefe policiaco sobrevive a emboscada en Poza Rica; hay un muerto y dos heridos

Carlos Alberto Lagunes González, coordinador de la Policía Estatal en la región norte, de clave Conejo, fue víctima de un atentado la tarde de este jueves en calles de la colonia Agustín Lara. El jefe policiaco logró sobrevivir. Durante el atentado se desató un enfrentamiento entre los sicarios y policías estatales durante varios minutos. Un delincuente fue abatido y dos personas más resultaron lesionadas.

Luego del ataque, los maleantes arrojaron ponchallantas en diferentes calles de esta ciudad, una estrategia que están utilizando los delincuentes para no ser perseguidos después de que cometen ilícitos.

Autoridades locales confirmaron que el ataque ocurrió cuando el mando estatal circulaba en una unidad oficial por la calle Pozo 13 y fue interceptado por sujetos armados, lo que derivó en una persecución que se extendió hacia colonias aledañas. En la zona quedaron casquillos percutidos y vehículos afectados por los artefactos metálicos que los agresores arrojaron para impedir la reacción de las corporaciones.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, Marina y Ejército, mientras peritos de la Fiscalía de Veracruz realizaron las primeras diligencias. Paramédicos atendieron a los lesionados, aunque uno de los presuntos atacantes murió en el lugar.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado si el coordinador estatal quedó bajo resguardo ni si existen personas detenidas relacionadas con el atentado. Poza Rica ha registrado en los últimos meses episodios de violencia contra fuerzas de seguridad y hechos vinculados a grupos delictivos que operan en la región norte del estado.