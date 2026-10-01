Cae La Princess, mujer acusada de disparar contra el coordinador del Partido Paz

Las autoridades de Veracruz han detenido a siete personas involucradas con el homicidio de Guillermo Pamucé Yep, exregidor y secretario de organización política del partido PAZ, en hechos ocurridos hace una semana en el fraccionamiento Veleros, de esta ciudad.

Los reportes refieren que una de las detenidas es la autora material del hecho, ya que habría accionado el arma homicida que le provocó múltiples impactos de bala al político, cuando circulaba sobre la calle Jirafas y Malecón Costero.

Desde el inicio de las diligencias se ejecutaron cateos, incluido uno en el domicilio de Pamucé, donde las autoridades presuntamente aseguraron armas, droga y diversos objetos que ya forman parte de la carpeta de investigación y que serán analizados para determinar su relación con el móvil del crimen.

La captura de alias Princesa Sugey ocurrió tras trabajos de inteligencia de agentes ministeriales, quienes también retuvieron a cinco varones y otra mujer presuntamente vinculados con un grupo delictivo que opera en la zona sur del estado.

Las autoridades estatales y federales mantienen hermetismo sobre los detalles de la operación, pero fuentes cercanas al caso señalan que las detenciones podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión si se confirma la participación de más personas en la planeación y ejecución del ataque contra el coordinador del PAZ.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República deberán informar en las próximas horas la situación jurídica de los detenidos, así como los resultados de los peritajes balísticos y toxicológicos que permitirán establecer si los objetos asegurados en los cateos están directamente vinculados con el asesinato y el móvil del mismo.

Mientras tanto, el partido PAZ exige que no se normalice la violencia ni se diluyan responsabilidades, justo en el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Jefe policiaco sobrevive a emboscada

Carlos Alberto Lagunes González, coordinador de la Policía Estatal en la región norte, de clave Conejo, fue víctima de un atentado la tarde de este jueves en calles de la colonia Agustín Lara. El jefe policiaco logró sobrevivir. Durante el atentado se desató un enfrentamiento entre los sicarios y policías estatales durante varios minutos. Un delincuente fue abatido y dos personas más resultaron lesionadas.

Luego del ataque, los maleantes arrojaron ponchallantas en diferentes calles de esta ciudad, una estrategia que están utilizando los delincuentes para no ser perseguidos después de que cometen ilícitos.

Autoridades locales confirmaron que el ataque ocurrió cuando el mando estatal circulaba en una unidad oficial por la calle Pozo 13 y fue interceptado por sujetos armados, lo que derivó en una persecución que se extendió hacia colonias aledañas. En la zona quedaron casquillos percutidos y vehículos afectados por los artefactos metálicos que los agresores arrojaron para impedir la reacción de las corporaciones.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, Marina y Ejército, mientras peritos de la Fiscalía de Veracruz realizaron las primeras diligencias. Paramédicos atendieron a los lesionados, aunque uno de los presuntos atacantes murió en el lugar.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública no ha informado si el coordinador estatal quedó bajo resguardo ni si existen personas detenidas relacionadas con el atentado. Poza Rica ha registrado en los últimos meses episodios de violencia contra fuerzas de seguridad y hechos vinculados a grupos delictivos que operan en la región norte del estado.