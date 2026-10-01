FGR: No existe orden de aprehensión contra Gilda Lozoya Austin por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta, por el momento, con una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin por la investigación relacionada con el caso Odebrecht, luego de que un juez federal sobreseyó el juicio de amparo promovido por la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Carlos Alberto Rico Mondragón, juez Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó sobreseer el expediente de amparo 915/2026 al establecer que los actos reclamados por la quejosa no existen.

La resolución implica que, hasta ahora, la FGR no ha judicializado la carpeta de investigación ni solicitado una orden para que Gilda Susana Lozoya sea detenida o comparezca ante un juez por esta indagatoria.

El expediente federal FED/SEIDF/CGI-CDMX/000017/2017 permanece relacionado con las investigaciones por los presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría entregado a Emilio Lozoya cuando ocupaba la dirección general de Pemex.

La FGR ha investigado si Gilda Susana Lozoya obtuvo algún beneficio de los recursos que, de acuerdo con la acusación ministerial, habrían sido entregados a su hermano a cambio de contratos de obra pública durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El caso había generado una nueva disputa judicial. En septiembre, un Tribunal Colegiado admitió un recurso de queja presentado por la Fiscalía contra una suspensión concedida a Gilda Lozoya, relacionada con su intención de conocer el estado que guardaba la carpeta abierta por el caso Odebrecht.

La situación jurídica por Odebrecht es distinta al expediente Agronitrogenados.

En este último caso, Gilda Lozoya fue detenida en julio de 2026 y posteriormente quedó vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Actualmente enfrenta ese procedimiento en libertad provisional y ha promovido recursos de amparo contra decisiones judiciales dictadas dentro de esa causa penal.

De acuerdo con las investigaciones sobre Agronitrogenados, la FGR atribuye a Gilda Lozoya una presunta participación en movimientos financieros relacionados con recursos que habrían sido utilizados en operaciones vinculadas con la compra de la planta de fertilizantes por parte de Pemex.

Por ahora, la resolución emitida en el expediente 915/2026 confirma únicamente que no existe una orden de aprehensión vigente contra Gilda Susana Lozoya Austin derivada de la investigación del caso Odebrecht.