Vigilan presas en Durango por fuertes lluvias

Ante las fuertes precipitaciones que afectan a Durango la Coordinación Estatal de Protección Civil, mantiene vigilancia constante sobre las condiciones climatológicas en ríos y presas para evitar situaciones de riesgo.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo se esperan precipitaciones fuertes en Cuencamé, Guadalupe Victoria y Poanas.

Además de la ciudad capital y las cuencas de las presas Guadalupe Victoria y Santiago Bayacora, Los Vayes del Guadiana, Región de Los Llanos-Victoria-Madero-Valles del Sureste.

Las autoridades piden a la población evitar zonas de riesgo, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre un vehículo y otro.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene monitoreo constante de la Presa El Hielo y se mantiene en vigilancia permanente para evitar riesgos a la población.

Dos presas están a su máxima capacidad

Dos presas se encuentran a su máxima capacidad y preocupan a las autoridades de Jalisco debido a las lluvias que provocó el huracán “Polo”.

La de Corrinchis, en Mascota, que puede representar riesgo. Esta presa está al 99.6 por ciento de su capacidad.

La otra es la Basilio Badillo, en el municipio de Juchitán, que se encuentra ya sobre el 100 por ciento de su capacidad y está haciendo un desfogue de aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo.

Estas presas están monitoreándose, sobre todo en la parte de la cuenca abajo, donde algunas comunidades también pueden verse afectadas.