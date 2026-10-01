Samuel García realiza gira por NY para buscar inversión extranjera

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, realiza una gira por Nueva York, durante la cual sostiene reuniones con instituciones financieras y empresas, entre ellas Goldman Sachs y Macquarie Group, este jueves.

Acompañado del subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo, tuvo un encuentro con directivos de Goldman Sachs, una de las principales instituciones financieras del mundo, ante quienes presentó las oportunidades estratégicas del estado.

“Platicando de todos los proyectos de Nuevo León… traemos muchísima obra pública, como las Líneas del Metro, las nuevas carreteras y muchos proyectos de agua”, indicó el mandatario estatal.

Agregó que la reunión empezó muy bien porque están muy interesados en Nuevo León. “Saben que somos primer lugar en todo, muchísima obra pública nunca antes vista”.

Goldman Sachs supervisa más de 3.3 billones de dólares en activos de sus clientes y ocupa una posición destacada a nivel global en la asesoría de fusiones y adquisiciones, además de que en México brinda servicios a empresas, instituciones financieras y gobiernos.

Luego, el mandatario estatal se reunió con representantes de Macquarie Group, un grupo global de servicios financieros con sede en Australia.

Gobernador de Nuevo León, Samuel García, realiza una gira por Nueva York CORTESÍA

“Platicarles los proyectos que vienen, como el polo industrial de Pesquería y el de la Aduana Colombia; y también de proyectos como hospitales, el Metro, camiones eléctricos”, detalló.

En México, Macquarie Group cuenta con más de 20 años de presencia, donde participa en sectores como infraestructura, energía y bienes raíces industriales.

Por último, la agenda incluyó un encuentro con Apollo Global Management, una firma global de inversión y gestión de activos fundada en 1990, con presencia en distintos mercados a nivel internacional, y especializada en capital privado, crédito, infraestructura y bienes raíces.