Ataque a agentes de la FGR en Tlajomulco deja un muerto y un policía herido

Un hombre buscado por delitos contra la salud murió y un agente federal resultó herido durante un ataque armado contra personal de la Fiscalía General de la República (FGR), que intentaba ejecutar una orden de aprehensión en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con la ficha informativa de la FGR, elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de policías municipales, fueron atacados por civiles armados mientras cumplían el mandamiento judicial. Los agentes repelieron la agresión.

En el operativo participaron elementos de las Fiscalías Federales de Jalisco y Nayarit. El hombre contra quien se había emitido la orden de captura murió durante el enfrentamiento.

El agente lesionado pertenece a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y está comisionado en Jalisco. La institución informó que se encuentra fuera de peligro.

Un segundo hombre, señalado como posible participante en el ataque, huyó del lugar. Más tarde, policías municipales de Tlajomulco lo detuvieron en probable posesión de un arma de fuego.

La FGR precisó que la orden de aprehensión contra el fallecido se relacionaba con su probable participación en delitos contra la salud. Además, era buscado en Nayarit por la posible comisión del delito de violación.