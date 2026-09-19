Atacan a policías en Zacatecas; montan operativo para dar con responsables

Un fuerte dispositivo de seguridad se activó ayer en la capital de Zacatecas en busca de los civiles armados que agredieron a balazos a elementos de Seguridad Pública Municipal en las inmediaciones de la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

Los efectivos fueron atacados la noche del jueves por un grupo de hombres armados mientras realizaban patrullajes preventivos en un arroyo, en el marco de sus labores de vigilancia y prevención.

Los uniformados solicitaron el refuerzo de las corporaciones de seguridad. Ante la alerta, elementos estatales y federales se movilizaron de inmediato y desplegaron un patrullaje combinado por vía terrestre y aérea mediante helicóptero.

Los policías repelieron el ataque; sin embargo, los agresores lograron evadir el cerco de seguridad y huir por las calles aledañas, lo que desató una persecución en el sitio.

Refuerzan operativo tras ataque contra policías

En el área de la agresión se reforzaron los patrullajes y las labores de rastreo para ubicar a los responsables, quienes, tras el enfrentamiento, consiguieron darse a la fuga.

Fuentes de seguridad confirmaron que el ataque no dejó personas heridas ni víctimas mortales entre el personal operativo ni entre la población civil.

Hasta ayer, no se reportaban personas detenidas y, por el momento, se mantienen el despliegue de fuerzas de seguridad y las labores de búsqueda.

La movilización se mantuvo activa durante la jornada, mientras las corporaciones continuaron con las acciones de vigilancia en el área donde ocurrió la agresión y sus inmediaciones.

Zacatecas suma agresiones contra policías

Excélsior informó el mes pasado de tres agresiones contra policías en diferentes municipios de Zacatecas.

El 30 de agosto, un ataque con un coche-bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente dejó daños materiales y afectaciones a vehículos.

Un día antes, uniformados fueron agredidos con un artefacto explosivo en la carretera 47. En ese caso, un agente y una mujer resultaron heridos.

Y el 27 de agosto, elementos de reacción inmediata fueron atacados con explosivos artesanales en la carretera federal 54.

*mcam