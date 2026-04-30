ISSSTE salva vida de recién nacida con implante de marcapasos

Un equipo multidisciplinario del Centro Médico Nacional (CMN) "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) salvó la vida de una recién nacida mediante la colocación de un marcapasos a tan solo 15 días de su nacimiento.

Tras el éxito de la intervención, a través de sus redes sociales, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE reconoció la labor del equipo médico.

Nuestra derechohabiencia más pequeña es una prioridad en el @ISSSTE_mx. Trabajamos para brindarles servicios de salud, cuidados, rehabilitación, educación, alimentación y esparcimiento. Con ello promovemos un futuro más próspero desde la infancia. ¡Feliz día del niño y la niña!".

La bebé está saludable

Durante el octavo mes de gestación, el equipo de neonatólogos del ISSSTE detectó una baja frecuencia cardíaca en la bebé, por lo cual, la madre fue programada para una cesárea a las 35 semanas.

Con el objetivo de regular su ritmo cardíaco, 15 días después de su nacimiento, a la niña se le colocó un dispositivo de 14.5 gramos, peso equivalente a la mitad de uno utilizado en adultos.

El jefe de la División de Cardiocirugía del CMN "20 de Noviembre", Rogelio Robledo Nolasco, detalló que para la intervención quirúrgica se requirió la participación de ecocardiografistas, cardiólogos, electrofisiólogos y ginecólogos.

Se detectó que la bebé tenía una anomalía del corazón, su corazón era muy lento. Tuvo que ser extraída a las 35 semanas de gestación para implantar un marcapasos definitivo. La mamá no tuvo ningún problema, evolucionó de la cesárea, se dio de alta a los dos o tres días".

El especialista, nominado en 2025 al Premio Nacional de Ciencias, señaló que tras el periodo de hospitalización en el que presentó evolución favorable, la bebé fue dada de alta el pasado viernes 24 de abril.

La bebé va a crecer de forma normal. Su desarrollo va a ser como cualquier niño. Sus papás están contentos por esto. Nuestro Instituto tiene la capacidad de resolver los problemas más complejos o difíciles”, comentó el cardiocirujano.

jcp