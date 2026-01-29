ISSSTE llama a la población a donar sangre

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hizo un llamado a la población a acudir a sus bancos de sangre para convertirse en donadores altruistas.

Explicó que, específicamente en la Ciudad de México, el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” cuenta con un banco de sangre considerado “uno de los centros de captación más importantes del país y de América Latina”.

Al respecto, Jorge Alejandre Cruz, médico adscrito a esta unidad, indicó que las donaciones son indispensables para brindar atención a pacientes con diversas enfermedades como leucemia y otros tipos de cáncer.

El 20 de Noviembre es uno de los hospitales con más recursos tecnológicos y científicos. Tenemos médicos formados en altas especialidades en oncología, hematología y trasplantología. Esto permite que pacientes de alta complejidad se puedan atender aquí”, afirmó.

El especialista aseguró que, contrario a algunas creencias, el proceso de donación de sangre no representa ningún riesgo para la salud.

Se trata de un procedimiento sencillo, seguro, rápido que se lleva a cabo bajo estrictos protocolos para garantizar el bienestar de los donadores y receptores.

“Donar sangre nos da una enorme satisfacción. Ayuda a subir la autoestima, especialmente a los jóvenes. Es un chequeo médico que nos obligamos a hacer. Y eso vale tanto como el venir a donar. Es un ganar-ganar”, expresó.

Detalló que el proceso de donación de sangre en el CMN “20 de Noviembre” consta de cinco pasos:

Recepción de los predonantes

Toma de signos vitales

Toma de muestras

Valoración de resultados

Entrevista

El Banco de Sangre del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE brinda atención de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Los sábados y domingos de 07:00 a 11:00 horas.

Los requisitos principales son tener 18 años o más, acudir con al menos seis horas de ayuno y no haber recibido vacunas contra sarampión, hepatitis o influenza en los últimos 30 días.

