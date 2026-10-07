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“Isaías” provoca desbordamiento de arroyo en Oaxaca; decenas de familias resultan damnificadas

El desbordamiento de un arroyo que atraviesa el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, provocó inundaciones en viviendas y en diferentes calles

Por: Patricia Briseño

inundación
Inundación en San Juan Bautista TuxtepecFoto: Especial

A causa del desbordamiento de un arroyo que atraviesa el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, decenas de familias resultaron damnificadas por las lluvias provocadas por la tormenta tropical “Isaías”.

La crecida del cuerpo de agua provocó inundaciones en la gran mayoría de viviendas y en diferentes calles, así como daños en muebles y enseres domésticos.

Ante las afectaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de la región del Papaloapan para aplicar el Plan DN-III-E de auxilio a la población civil en casos de desastre.

Asimismo, el gobierno municipal de Tuxtepec movilizó a personal de Protección Civil y del DIF para evaluar los daños y proporcionar asistencia a los pobladores.

Se entregaron apoyos alimentarios, ropa y kits de aseo para ayudar a las familias a limpiar y desinfectar sus viviendas.

También brindó servicios médicos y atención de paramédicos, así como instaló una cocina comunitaria temporal para ofrecer alimentos a las personas damnificadas.

Las fuertes lluvias dejaron vehículos varados y vialidades inundadas en la #CDMX. Mientras tanto, la tormenta tropical “#Isaías” se formó en el Golfo de México y provocará lluvias muy fuertes en Tamaulipas y Veracruz. #NoticiasImagen #PaolaRojasDPC De Pisa y Corre con Paola Rojas de lunes a viernes a las 8:00 am por Imagen Televisión. Visita también nuestra página www.imagentv.com O en las redes De Pisa y Corre: Instagram: https://www.instagram.com/depisaycorretv TikTok: https://www.tiktok.com/@depisaycorretv X: https://twitter.com/PisayCorreTV Facebook: https://facebook.com/depisaycorretv O en nuestras redes de Imagen Noticias: Instagram: https://www.instagram.com/imagentvnoticias TikTok: https://www.tiktok.com/@imagennoticias X: https://twitter.com/imagentvmex Facebook: https://facebook.com/ImagenTVNoticias ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete!
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