“Isaías” provoca desbordamiento de arroyo en Oaxaca; decenas de familias resultan damnificadas

A causa del desbordamiento de un arroyo que atraviesa el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, decenas de familias resultaron damnificadas por las lluvias provocadas por la tormenta tropical “Isaías”.

La crecida del cuerpo de agua provocó inundaciones en la gran mayoría de viviendas y en diferentes calles, así como daños en muebles y enseres domésticos.

Ante las afectaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de la región del Papaloapan para aplicar el Plan DN-III-E de auxilio a la población civil en casos de desastre.

Asimismo, el gobierno municipal de Tuxtepec movilizó a personal de Protección Civil y del DIF para evaluar los daños y proporcionar asistencia a los pobladores.

Se entregaron apoyos alimentarios, ropa y kits de aseo para ayudar a las familias a limpiar y desinfectar sus viviendas.

También brindó servicios médicos y atención de paramédicos, así como instaló una cocina comunitaria temporal para ofrecer alimentos a las personas damnificadas.