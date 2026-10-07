Se forma la tormenta tropical 'Isaías'; ésta es su trayectoria y estados en alerta

Una nueva tormenta tropical amenaza al país, se trata de Isaías. El ciclón se formó esta madrugada a partir de la depresión tropical Nueve y causará lluvias considerables en el oriente y sur de la República Mexicana, así como en la Península de Yucatán, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La tormenta Isaías presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora; se desplaza hacia el este-noreste a 13 kilómetros por hora. Actualmente se ubica a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

Estados en alerta por lluvias

La amplia circulación de la tormenta Isaías generará lluvias considerables en seis estados del país. La Conagua detalló que las entidades afectadas por precipitaciones serán:

Lluvias intensas

Campeche

Yucatán

Lluvias muy fuertes

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Lluvias fuertes

Quintana Roo

Además de las lluvias, Isaías favorecerá vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La Conagua advirtió que debido al ciclón también se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Veracruz y Tabasco, y olas de 1 a 2 metros en Campeche.

Isaías se convertirá en huracán

La tormenta Isaías se intensificará en el Océano Atlántico para convertirse en huracán y alcanzará la categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, de acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Conagua, detalló que Isaías será huracán categoría 1 la madrugada de este jueves 8 de octubre a 230 kilómetros al nor-noroeste de Celestún, Yucatán. El ciclón llegará a categoría 2 para el viernes mientras se aleja del país y se enfila hacia Estados Unidos, en donde una vez que toque tierra bajará la fuerza de sus vientos y se degradará hasta ser un ciclón post-tropical.