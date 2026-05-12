Denuncian irregularidades sanitarias y laborales en el Instituto Nacional de Neurología

La Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez” denunció presuntas irregularidades en los servicios de limpieza del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de Salud, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En un pronunciamiento, la organización sindical señaló que los trabajadores de limpieza, conocidos como afanadores, reportaron que desde que el servicio fue adjudicado a la empresa Shiny Place no cuentan con los insumos necesarios para desempeñar sus labores.

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De acuerdo con la denuncia, la empresa es propiedad de Víctor Rodríguez, Alfonso Rodríguez y Miguel Rodríguez.

Entre las presuntas anomalías, el sindicato señaló que no se estarían utilizando bolsas especiales para el manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), además de que, según los trabajadores, se reutilizan bolsas de basura y se emplea una misma fibra para limpiar áreas sanitarias y posteriormente las camas de los pacientes.

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La organización indicó que estas irregularidades ya fueron notificadas a Cofepris mediante el folio 263300802W09347.

En el ámbito laboral, la federación acusó que los empleados han sido objeto de descuentos salariales sistemáticos, cambios de turno y modificaciones en sus días de descanso. También afirmó que, cuando un trabajador falta en un día contiguo a su descanso, se le aplican descuentos equivalentes al triple de su salario, lo que, aseguró, contraviene lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

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Asimismo, denunció que desde el 1 de marzo, fecha en la que Shiny Place inició operaciones, se redujo la plantilla de personal, de manera que un solo trabajador debe realizar actividades que anteriormente correspondían a tres personas.

Carlos Murillo, dirigente de la Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez”, urgió a las autoridades federales a investigar el caso y tomar medidas para proteger la salud de pacientes, familiares y trabajadores, así como garantizar el respeto a los derechos laborales.

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“Es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar la salud de los pacientes, familiares y trabajadores, así como hacer valer la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores”, señaló el líder sindical.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y la empresa Shiny Place no han emitido una postura pública sobre las acusaciones.