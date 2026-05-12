Cae joven de 18 años por asesinato afuera de una capilla en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Diego “N”, de 18 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en la junta auxiliar de Buena Vista Tetela.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de febrero de 2026, la víctima se encontraba realizando labores comunitarias al exterior de la Capilla del Señor de la Misericordia, cuando presuntamente el hoy detenido y otro sujeto arribaron al lugar a bordo de un vehículo.

Las indagatorias señalan que, desde la unidad, uno de los ocupantes realizó detonaciones de arma de fuego en contra de la víctima, quien lesionada intentó resguardarse al interior de la capilla, donde posteriormente perdió la vida.

Derivado de actos de investigación de campo y gabinete realizados por agentes adscritos a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, se logró establecer la probable participación del joven imputado en los hechos.

Por lo anterior, el 11 de mayo de 2026 agentes investigadores cumplimentaron el mandato judicial en inmediaciones de San Baltazar Tetela, quedando el detenido a disposición del Juez de Control para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

Cae sujeto por violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa

La Fiscalía de Puebla permitió la aprehensión de Christian “N”, de 19 años, por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar, lesiones calificadas y feminicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer en el municipio de Huejotzingo.

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de septiembre de 2025, la víctima se encontraba en una habitación de su domicilio en compañía del hoy imputado, quien presuntamente comenzó a agredirla física y verbalmente mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las indagatorias señalan que el probable responsable la empujó hacia otra habitación, donde presuntamente la golpeó en repetidas ocasiones con puños y patadas en distintas partes del cuerpo, además de morderla en brazos y manos.

Posteriormente, continuó la agresión hasta causarle una lesión de gravedad al morderle el labio inferior, provocándole desprendimiento parcial. Aprovechando un descuido del agresor, la víctima logró escapar del inmueble y pedir ayuda.

Derivado de los datos de prueba recabados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

El 11 de mayo de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial en calles del municipio de Huejotzingo, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial competente.

JCS