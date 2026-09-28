Muere madre de familia tras volcar su Jeep

Una mujer de 32 años de edad murió el pasado fin de semana tras sufrir una volcadura en la carretera General Terán-China, en el estado de Nuevo León.

La víctima fue identificada como Kasandra Gaona González, quien sería residente de Mission, Texas, en Estados Unidos.

La joven, quien era madre de familia, viajaba en una camioneta Jeep color blanca en compañía de una mujer de 51 años y un menor de edad, ambos con domicilio en el municipio de China, en Nuevo León.

Mientras circulaba a la altura del kilómetro 98, cerca de uno de los accesos a la presa El Cuchillo, Kasandra perdió el control de su camioneta y terminó por volcar su vehículo en la zona, quedando su cuerpo prensado y falleciendo de manera inmediata.

Las dos personas que viajaban con ella resultaron con varias lesiones; sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar de los hechos para brindar auxilio y hacerse cargo de la movilidad en el punto.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León será la encargada de investigar los hechos y precisar cómo fue que ocurrió el accidente que terminó con la vida de la conductora.

Familiares y amigos despiden a Kasandra

A través de publicaciones en redes sociales, familiares, amigos y personas cercanas a Kasandra Gaona reaccionaron incrédulos ante la noticia y lamentaron la muerte de la joven.

Un joven escribió en Facebook el siguiente mensaje: “No hay palabras que alivien tanto dolor, solo el abrazo sincero y el recuerdo de lo que fue. En paz descanse Kasandra Gaona y mi más sentido pésame para toda su familia. (Que Dios) siempre bendiga a sus hijos”.

¿Cómo reportar un accidente de carretera en Nuevo León?

Ante un accidente carretero en el estado de Nuevo León, la principal vía para solicitar auxilio es el 911. El Gobierno Estatal señala que este número debe utilizarse, entre otras situaciones, para accidentes automovilísticos con personas lesionadas. La llamada es canalizada a las corporaciones correspondientes según el tipo de emergencia.

Al realizar el reporte, procura proporcionar los siguientes datos:

Ubicación exacta del sitio del accidente: carretera, kilómetro, sentido de circulación y municipio.

Qué ocurrió y cuántos vehículos están involucrados.

Número aproximado de personas lesionadas y si alguna requiere atención urgente.

Si hay incendio, derrame de combustible, vehículos obstruyendo carriles u otro riesgo.