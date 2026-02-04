Claudia Sheinbaum anuncia que este jueves 5 de febrero no hay “Mañanera”

La presidenta Claudia Sheinbaum informa esta noche que el jueves 5 de febrero no habrá conferencia Mañanera, por lo que invita a la población a retomar este ejercicio informativo el próximo viernes 6.

En sus redes sociales, la presidenta de México explicó que este jueves viajará a Querétaro para conmemorar el aniversario de “nuestra Constitución”.

“Mañana estaremos en Querétaro para conmemorar el aniversario de nuestra Constitución; no habrá conferencia matutina. Nos vemos el viernes 6 de febrero desde Morelia, Michoacán”, escribió la presidenta en una publicación.

