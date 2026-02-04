Claudia Sheinbaum anuncia que este jueves 5 de febrero no hay “Mañanera”
En sus redes sociales, la presidenta de México explicó que este jueves viajará a Querétaro para conmemorar el aniversario de “nuestra Constitución”.
“Mañana estaremos en Querétaro para conmemorar el aniversario de nuestra Constitución; no habrá conferencia matutina. Nos vemos el viernes 6 de febrero desde Morelia, Michoacán”, escribió la presidenta en una publicación.
Mañana estaremos en Querétaro para conmemorar el aniversario de nuestra Constitución; no habrá conferencia matutina. Nos vemos el viernes 6 de febrero desde Morelia, Michoacán. pic.twitter.com/22Zvk09vJ0— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 5, 2026
