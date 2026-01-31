Mueren mujer y sus cuatro perros al incendiarse su vivienda en Saltillo, Coahuila
Una mujer perdió la vida junto a sus cuatro perros tras un incendio en su casa de Saltillo, Coahuila; autoridades investigan causas del siniestro.
La vivienda siniestrada se ubica en la calle Reforma número 22222, de la colonia Lucio Blanco, hasta donde arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes batallaron para ingresar al domicilio debido a que se encontraba lleno de basura acumulada, lo que complicó las maniobras iniciales.
Localizan a la víctima y a sus mascotas
Mientras avanzaban los vulcanos para sofocar las llamas, localizaron el cuerpo de la mujer, quien fue identificada como Isabel Ana Gómez, de 30 años de edad. En el mismo lugar también fueron hallados los cuerpos de cuatro perros que se encontraban al interior del inmueble.
Tras el hallazgo, los bomberos dieron aviso a las autoridades y posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Investigación y peritajes en curso
De acuerdo con los protocolos de la Fiscalía, en este tipo de hechos se abre una carpeta de investigación que incluye:
- Peritajes en materia de incendios
- Estudios de criminalística
- La necropsia de ley
Estos procedimientos permitirán establecer la causa de la muerte y el origen del fuego. Riesgos por acumulación de materiales combustibles
Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos señalan que la acumulación excesiva de materiales combustibles al interior de las viviendas —como basura, cartón o plásticos— representa un alto riesgo, ya que favorece la rápida propagación del fuego y dificulta las labores de rescate y sofocación, incrementando la letalidad de los incendios domésticos.
Cifras nacionales y situación en Coahuila
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en México se registran en promedio más de 30 mil incendios en viviendas al año, con cientos de personas fallecidas, principalmente por inhalación de humo y gases tóxicos.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha advertido que entre 60 y 70 por ciento de los incendios domésticos están relacionados con:
- Fallas eléctricas
- Uso inadecuado de veladoras
- Acumulación de materiales combustibles, como basura u objetos en desuso
En Coahuila, reportes estatales de Protección Civil señalan que Saltillo concentra uno de los mayores números de incendios urbanos y que en al menos uno de cada tres siniestros atendidos por bomberos se detectan condiciones de riesgo asociadas al hacinamiento o acumulación de desechos, lo que complica las labores de auxilio y eleva la probabilidad de víctimas mortales.
