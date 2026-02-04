Hidalgo arranca operativo por inicio de temporada crítica de incendios forestales

En Hidalgo se activó un dispositivo de atención y combate a incendios forestales luego de que, en los primeros días del periodo de mayor riesgo, se contabilizaran al menos nueve conflagraciones en distintas regiones de la entidad, una de ellas con consecuencias fatales.

El despliegue comenzó este miércoles e involucra a brigadas federales y estatales especializadas, así como a cuerpos de bomberos y unidades de Protección Civil de los 84 municipios hidalguenses, quienes trabajan de manera coordinada para contener y sofocar los incendios activos.

De acuerdo con reportes oficiales, el siniestro más reciente se registró en la localidad de Santiago Tezontlale, perteneciente al municipio de Ajacuba. En ese punto, un hombre de la tercera edad perdió la vida tras quedar atrapado por el fuego mientras realizaba labores de quema en un predio agrícola.

Las autoridades recordaron que desde el 1 de febrero y hasta el mes de julio se encuentra vigente una restricción total para el uso del fuego en actividades agrícolas o de cualquier otra índole, debido a las condiciones climáticas que favorecen la propagación rápida de las llamas.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a la población para abstenerse de realizar quemas, ya que estas prácticas representan un peligro tanto para quienes las llevan a cabo como para comunidades cercanas. Destacaron que muchos de los incidentes recientes se han originado después del mediodía, cuando los vientos se intensifican y facilitan que el fuego se salga de control.

El operativo se mantendrá activo durante los próximos meses, periodo considerado de alto riesgo por las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las corrientes de aire constantes.

Confiscan 133 mil litros de huachicol

Por otra parte, en el estado de Hidalgo, más de 133 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita fueron asegurados como resultado de una serie de operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales, realizados durante la última semana en distintos puntos de la entidad.

La información fue confirmada en la más reciente sesión del Gabinete de Seguridad estatal, donde se destacó que las acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir el robo de combustible en zonas identificadas como prioritarias.

De acuerdo con el reporte oficial, los primeros aseguramientos se registraron en los municipios de Tulancingo, Ixmiquilpan y Tizayuca, donde personal de seguridad detectó actividades irregulares relacionadas con el traslado ilegal de hidrocarburo. En estos hechos fueron asegurados dos vehículos y aproximadamente 2 mil 100 litros de combustible.

En una segunda intervención de mayor escala, las fuerzas de seguridad lograron la detención de dos personas y el aseguramiento de dos tractocamiones, tres pipas y cuatro autotanques, los cuales transportaban cerca de 127 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado.

Las acciones se extendieron a la región de Tula, considerada una de las zonas con mayor incidencia en este delito. En ese punto, los operativos permitieron la detención de seis personas, la recuperación de seis vehículos con reporte de robo, así como el aseguramiento de un arma larga, diversas dosis de droga y alrededor de 4 mil litros adicionales de combustible.

Autoridades estatales informaron que los operativos contra el robo de hidrocarburos continuarán de manera permanente, al tratarse de un delito de alto impacto que afecta la seguridad pública, la economía y el medio ambiente en la entidad.

