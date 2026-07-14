Atacan a regidora y a su esposo en Tecate, Baja California

María de Jesús Quijada, regidora de Tecate, Baja California, por Morena, y su esposo fueron emboscados por hombres armados abordo de un vehículo, el cual les cerró el paso.

En el ataque su esposo Jesús Pereira murió, mientras la regidora fue trasladada para su atención médica a un hospital en Estados Unidos, según información de familiares

Los familiares también mencionan que su hija menor venía con ellos al momento del ataque.

Al exterior de la casa donde se registró el hecho se encuentran familiares esperando información.

Mientras el fiscal de Homicidios de Baja California, Maximiliano Ramos; y agentes de la Fiscalía están revisando la escena del crimen.

Entre los informes se conoce que los atacantes se dieron a la fuga a bordo de un automóvil en color blanco.