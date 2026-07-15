María de Jesús Quijada ‘está fuera de peligro’, confirma el padre de la regidora de Tecate

El padre de María de Jesús Quijada, regidora de Tecate, Baja California, confirmó que la funcionaria se encuentra fuera de peligro tras el ataque armado del que fue víctima cuando llegaba a su domicilio junto con su esposo, Jesús Pereida, quien perdió la vida en el atentado.

Mi hija está fuera de peligro”, declaró Francisco Quijada, quien además informó que su nieta también se encuentra en buen estado de salud.

Esta información que me dieron a mí ahorita es todo lo que puedo decirles y darles las gracias a todos por sus oraciones y por sus buenas vibras”, expresó.

De acuerdo con la información disponible, el atentado ocurrió alrededor de las 17:00 horas del martes 14 de julio, sobre la calle Coyuca, en la colonia Hacienda, en el municipio de Tecate.

Durante la agresión fue asesinado Jesús Pereida, quien se desempeñó como exdelegado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tecate, además de haber trabajado como asesor jurídico de instituciones municipales y consejero en organismos de derechos humanos.

Por su parte, María de Jesús Quijada fue trasladada a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Un día antes del ataque, la regidora difundió un mensaje en el que llamó a "cerrar filas con el pueblo de México". En su última publicación en redes sociales también señaló que las mejores decisiones nacen de escuchar a quienes viven el día a día en el municipio, en un mensaje enfocado en la unidad y la organización comunitaria.

La regidora María de Jesús Quijada y su esposo Foto: ABC Noticias

¿Quién es María de Jesús Quijada?

María de Jesús Quijada fue electa regidora para el periodo 2024-2027 en el Ayuntamiento de Tecate, durante la administración encabezada por Román Cota Muñoz.

Entre sus responsabilidades se encuentran la coordinación de las comisiones de Bienestar, Agua y Energía, así como Protección a las Infancias y la Adolescencia.

Asimismo, participa en las comisiones de Gobernación y Legislación, Hacienda, Obras y Servicios Públicos y Protección Civil, áreas consideradas estratégicas para la administración municipal.

De acuerdo con información pública, María de Jesús Quijada mantiene una participación relevante dentro de Morena en Baja California y es identificada como una figura cercana a los senadores Julieta Ramírez y Armando Ayala Robles, quienes han sido mencionados entre los posibles aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura del estado en 2027.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el móvil del ataque ni sobre personas detenidas. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.