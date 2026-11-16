La Fiscalía de Morelos obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Natividad “N”, identificada como probable responsable de hechos delictivos suscitados en el municipio de Ayala.

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincular a proceso a la mujer por el delito de feminicidio y ordenó que subsiste la prisión preventiva como medida cautelar.

Además, estableció dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos se registraron el 30 de julio de 2024, cuando se realizó el levantamiento de cadáver de una mujer al interior de una vivienda de la colonia Abelardo L. Rodriguez del municipio de Ayala, activándose el protocolo de actuación para la investigación del delito de feminicidio.

Derivado de las pesquisas de campo y gabinete realizadas, se presume que la víctima habría sido privada de la vida por Natividad “N”, por lo que el Ministerio Público de la fiscalía especializada obtuvo orden de aprehensión en su contra, ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México en Temixco, para llevarla ante el juez que la vinculó a proceso.