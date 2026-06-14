Instituto Electoral de Coahuila entrega constancias a diputados plurinominales

A una semana de la elección del 7 de junio, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) entregó este domingo las constancias a los 9 diputados por el principio de representación proporcional, conocidas como plurinominales que conformarán el Congreso del estado.

Lo anterior se llevó a cabo mediante la sesión del Consejo General al concluir los cómputos y la asignación oficial.

Morena alcanzó 5: Rocío Guadalupe de Aguinaga Pereza; Diego Eduardo del Bosque Villarreal; Edelmira Martínez Ramírez; Mayra Rubí Rangel Esquivel; Mónica Darinka Guerra Arrieta.

PRI: Carlos Humberto Robles Lostanau.

PT: Lucía Inés Zorrilla Cpeda.

UDC: Héctor Alberto de Luna Sánchez.

Nuevas Ideas: Óscar Alberto Cano Jiménez.

La secretaria Ejecutiva dio lectura a cada uno de los cómputos de los 16 distritos electorales, destacando que la votación fue de 1 millón 213 mil 321 votos.

Con lo anterior el PRI obtuvo 651 mil 086 para un porcentaje de 53.66%.

Morena obtuvo 290 mil 056 votos con 23.91%.

Nuevas Ideas logró 77 mil 744 sufragios para un porcentaje de 6.41%.

Unidad Democrática de Coahuila (UDC) se mantiene con 50 mil 837 votos, con 4.19%.

PT se mantiene con 46 mil 071 sufragios, 3.80%.

Partido Verde obtuvo 34 mil 088 votos, 2.81%.

PAN alcanzo 27 mil 819 sufragios con 2.29%.

Movimiento Ciudadano 25 mil 597 votos 2.11%.

México Avante pudo concretar 7 mil 609 sufragios 0.63%.

Candidato Independiente alcanzo mil 488 votos 0.2%.

Sumando por Coahuila obtuvo 944 sufragios 0.08%.