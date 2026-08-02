Trasladan a 20 reos federales de Sinaloa hacia Michoacán

Las autoridades trasladaron vía aérea a 20 internos del Centro Penitenciario de Mazatlán, en Sinaloa, hacia el Centro Federal de Reinserción Social No.17 en Michoacán, buscando evitar incidentes al interior del centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el traslado fue realizado por instrucciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal, con apoyo del Grupo Interinstitucional en Sinaloa.

A través de un breve comunicado, la SSP resaltó que “estas acciones, impulsadas por el Gobierno de México, contribuyen a reducir riesgos en los centros penitenciarios del estado; asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado continúa fortaleciendo estrategias para una reinserción social efectiva”.

Los 20 internos se encontraban recluidos por delitos del fuero federal, pero hasta el momento se desconoce su identidad y, si eran reos ingresados recientemente.

Apenas el 18 de junio fueron enviados otros 25 internos recluidos por delitos del fuero federal, a penales fueron del estado. En aquella ocasión las autoridades informaron que, eran internos de los penales de Culiacán y Mazatlán.

Sin embargo, en esa ocasión no se dio a conocer el destino de los mismos, nada más se informó que, se continuaría trabajando en la implementación de estrategias y acciones orientadas a fortalecer una reinserción social efectiva.